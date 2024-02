Yuri Alberto marca, Corinthians vence e sai da zona em estreia de técnico

Lances Importantes

Quase! Aos seis minutos, o goleiro Thomazella esticou bola direta para o centroavante Chrigor, que ganhou de cabeça e ficou sozinho dentro da área após evitar a saída pela linha de fundo. Ele tentou fintar Cássio, mas o goleiro corintiano se recuperou e bloqueou a finalização, na sequência Félix Torres afastou.

Pra fora! Aos 14, o Corinthians teve uma sequência de bolas levantadas na área. No bate-rebate, Raniele tentou uma puxeta e acertou a rede pelo lado de fora.

Thomazella! Aos 27, Garro alçou falta na área, Raniele salvou a saída no segundo pau e jogou para o meio. A bola pipocou e se ofereceu para Pedro Raul bater firme da marca do pênalti para grande defesa do goleiro da Portuguesa.

Pra fora! Aos 32, Wesley avançou com liberdade pela esquerda, cortou para o meio e bateu colocado. A bola passou com muito perigo ao lado do gol de Thomazella.

1 x 0. Fagner foi derrubado de forma estranha dentro da área: o carrinho passou reto, mas a mão do defensor da Lusa tocou no pé do lateral, que desabou. Maycon cobrou com tranquilidade e abriu o placar.