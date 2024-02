António Oliveira explica como 'talentoso' Corinthians voltou a vencer

Dois centroavantes

As dinâmicas que se criam são de acordo com o movimento e as relações entre lateral-meia-extremo é que dão a relação entre apoio e profundidade. Pedro garantiu a profundidade e o Yuri fez bem isso pelo lado esquerdo, mas sempre com médio baixa pela situação de jogo, mantendo sempre a largura da área e profundidade da lateral com o Fagner e o Pedro marcando para garantir o afundamento da linha do adversário. Mas isso são dinâmicas que criamos em dois dias. Só com a repetição, acredito muito na repetição para consolidar e aperfeiçoar nossa forma de jogar. Corinthians tem essa valência, tem jogadores de muita qualidade e quanto mais qualidade tivermos, melhor execução terá a forma de jogar.

Beijos

Felizmente tenho minha família aqui comigo e é meu alicerce. Minha esposa, meus filhos, minha sogra, meus pais, minha irmã, minhas sobrinhas. Minha profissão gera muito minha ausência. Minha mulher é pai e mãe ao mesmo tempo e neste momento nós queremos partilhar com eles. São muito importantes na minha vida. Custa muito não estar presente na vida deles e ver o crescimento dos meus filhos.

Caetano e esquema

Caetano jogou como lateral, mas a dinâmicas de construção para esse jogo foi de lateral baixo do lado esquerdo e lateral alto do lado direito. Mas também foi em uma perspectiva de dar dimensão física ao jogo com a inclusão do Raul. Aumentamos um pouco a estatura também. Caetano desempenhou bem a tarefa e o Hugo também quando entrou, confio imensamente e o treinador pode ter essa facilidade de escolher um ou outro de acordo com características diferentes.