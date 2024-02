Fã de Yuri Alberto, António Oliveira elogia atacante: 'Muito inteligente'

António Oliveira, novo técnico do Corinthians, rasgou elogios para o centroavante Yuri Alberto, eleito craque do jogo na estreia do comandante no Timão na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa.

O que aconteceu

O português se disse fã do atacante. António conheceu Yuri Alberto na época de Santos, quando chegou ao Brasil como auxiliar de Jesualdo Ferreira.

O treinador definiu Yuri como um jogador "muito inteligente". Ao contrário da polêmica do 'burro' com Mano Menezes, Yuri foi elogiado pelo novo comandante pela movimentação sem bola.