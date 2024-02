Pênalti para o Corinthians foi bem marcado? Ex-árbitros são unânimes

Os quatro ex-árbitros ouvidos pelo UOL foram unânimes e concordaram com a decisão de Luiz Flávio de Oliveira no lance polêmico da vitória do Corinthians sobre a Portuguesa. Para eles, o pênalti em Fagner foi bem marcado.

O que eles disseram

Pênalti, sim. Sem querer também é pênalti. Ele acaba pegando o Fagner, não vejo a menor dúvida que tem que marcar. O que menos importa, estão dizendo que o Fagner valorizou demais, isso não vem ao caso. A regra não fala isso, em valorizar ou não. A regra fala que, se o jogador foi atingido, tocado, tem que marcar a penalidade. Alfredo Loebeling