Com novidades, França anuncia convocados para duelos contra Holanda e Escócia

A seleção francesa está convocada para os compromissos contra a Holanda, pelas Eliminatórias da Eurocopa, e contra a Escócia, em amistoso internacional. Hoje (5), o técnico Didier Deschamps anunciou a lista com os 23 jogadores chamados.

As novidades da França são os retornos do ala Jonathan Clauss, do Olympique de Marselha, e do zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, à convocação. O defensor dos Reds desfalcou a seleção na última data Fifa por lesão e foi substituído por Jean-Clair Todibo, do Nice, que ficou fora da nova lista ao lado de Axel Disasi, do Chelsea.

Desfalque no último amistoso, contra a Alemanha, Olivier Giroud está presente na lista de Deschamps. O atacante do Milan havia se lesionado no mês passado, mas já se recuperou e estará à disposição do comandante francês.