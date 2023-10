Lucas diz que derrota para o Corinthians 'ajudou' em volta ao São Paulo

A derrota do São Paulo para o Corinthians, por 2 a 1, na ida da semifinal da Copa do Brasil, foi um dos motivos para Lucas aceitar voltar ao Tricolor. O jogador afirmou que estava em um resort, assistiu ao jogo e, no dia seguinte, começaram os contatos com o clube.

Eu estava em um resort no interior de São Paulo e foi no primeiro jogo contra o Corinthians na semifinal. Assisti ao jogo lá, tinha mais são-paulinos do que corintianos nesse resort. Todo mundo falando para eu voltar para jogar o segundo jogo e isso mexeu bastante comigo. Lucas Moura, ao podcast "PodPah"

O que mais ele disse?