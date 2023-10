Grêmio provoca Inter após eliminação na Libertadores: 'Conforto do sofá'

Na legenda, o clube fez um chamado para os torcedores comprarem a terceira camisa, mas trocaram o numeral "3" por três emojis de taças, fazendo referência aos três títulos de Libertadores que tem.

Por fim, o Grêmio também utilizou a expressão "conforto do sofá" para provocar o rival. Quando eliminou o River Plate, nas oitavas de final, o Inter provocou o rival com a expressão: "Uns no sofá, outros nas quartas".

A publicação foi feita poucos minutos depois da derrota do Internacional para o Fluminense, no Beira-Rio.

Luan passando na tua timeline pra lembrar:



já garantiu tua camisa na GrêmioMania?



Aproveita o conforto do sofá e acessa https://t.co/6gOCJ08Iui pic.twitter.com/0T4d5j75Jk -- Grêmio FBPA (@Gremio) October 5, 2023

Inter leva virada no fim e fica fora da final

Depois de um 2 a 2 emocionante no Maracanã, pelo jogo de ida, Internacional e Fluminense fizeram um jogo repleto de emoções no Beira-Rio.