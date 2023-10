Bruno Guimarães ganha presente inusitado da torcida após vitória sobre PSG

É um conto de fadas. Eu sabia quando assinei que o primeiro objetivo do clube era se salvar do rebaixamento. Foi um risco, mas eu sabia que viesse para cá e jogasse bem aumentaria as minhas chances de ir para a Copa do Mundo. Fui para a Copa [do Qatar], não joguei o tanto que esperava, mas faz parte. Vir para cá foi a melhor decisão que tomei na minha vida, estou feliz, para muitos eu já sou um ídolo. Bruno Guimarães

Vivendo um momento mágico no Newcastle, Bruno Guimarães é um dos principais volantes do futebol inglês, mas mantém os pés no chão apesar da idolatria da torcida.