Chelsea empata com o Bournemouth e segue na parte de baixo da tabela do Inglês

O jogo

Os dois clubes tiveram boas oportunidades de marcar no primeiro tempo. Do lado do Chelsea, Nicolas Jackson acertou a trave em um chute pela esquerda aos 14 minutos. O Bournemouth respondeu cinco minutos depois com Ouattara, que obrigou Robert Sánchez a fazer uma boa defesa no canto esquerdo.

A melhor chance do Chelsea veio já na segunda etapa. Em cobrança de falta na entrada da área, Sterling finalizou bem e acertou a trave. No rebote, Colwill chegou a mandar para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, aos cinco minutos.

Já no fim do confronto, as duas equipes se soltaram mais para tentar a vitória. Mais uma vez, o Chelsea poderia ter ficado a frente do placar, depois de Palmer acertar um bom chute na área mas que foi defendido por Neto aos 41 minutos.