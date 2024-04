Bahia bate o Grêmio, e Renato Gaúcho abandona o campo no fim do jogo

Sem construir jogadas com sucesso, Renato Gaúcho mudou no intervalo, promovendo as entradas de Gustavo Nunes, Cristaldo e Nathan Fernandes, todos jogadores ofensivos. O jogo ficou aberto, com ambos os times procurando o gol. A incessante procura pelo sucesso criou vários momentos de tensão e discussão ao longo do segundo tempo.

Gols e melhores momentos

1 a 0. Everaldo recebeu dentro da área, driblou um marcador e bateu firme para abrir o placar.

Na trave! Everton Ribeiro escorou para Cauly, que bateu de primeira mas acertou o poste, aos 23 minutos da etapa inicial.

Pegou! Gustavo Nunes bateu rasteiro e Marcos Felipe fez a defesa aos 21 minutos do segundo tempo.

Salva, Rafael Cabral! Biel puxou contra-ataque do Bahia em velocidade e cruzou para Everaldo, que chutou de primeira. Rafael Cabral fez linda defesa e evitou o gol do Bahia, aos 24 minutos do segundo tempo.