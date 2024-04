Renato Gaúcho critica arbitragem e justifica ordem para jogadores do Grêmio deixarem o banco

"Eu estou até calmo para explicar. A gente tem que parar pra pensar no futebol brasileiro, até onde a CBF e o Seneme querem que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente precisa parar para dar mais atenção pro presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana do lado do quarto árbitro, ele que apontou e mandou expulsar o Diego. Se eu mando meu time fazer cera, sou anti profissional, eu mando meu time jogar. Hoje a gente viu aqui que teria que ter, no mínimo, dez minutos de desconto, ele deu seis. Vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério?", continuou o treinador.

O comandante gremista estendeu os comentários dizendo que, se nada mudar, irá pedir para que seus jogadores adotem outra postura nos jogos. "Ou a CBF toma vergonha na cara, ou o Seneme toma vergonha na cara, porque estamos na quarta rodada e não é só o Grêmio que está gritando. Ou se dá um jeito de uma vez por todas, ou eu vou começar a falar pros meus jogadores serem mais malandros dentro do campo, fazer cera, provocar o adversário. O 'seu' Jaílson Macedo vai estar no nosso jogo contra o Operário, aí sim ele vai ter o direito de estar onde tem que estar. E hoje? Ninguém cobra nada dele?"