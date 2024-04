Messi e Suárez marcam, Matías Rojas estreia e Inter Miami vence New England Revolution pela MLS

Neste sábado, o Inter Miami venceu o New England Revolution, de virada, por 4 a 1. O confronto, válido pela décima rodada da Conferência Leste da MLS, ocorreu no Gillete Stadium, teve Messi como protagonista, já que o argentino comandou o triunfo da equipe da Flórida, com dois tentos. Rojas entrou no segundo tempo e participou de um dos gols.

Com os três pontos, o Inter Miami permanece na liderança da Conferência Leste, somando 21 pontos. Já o New England Revolution continua na lanterna, com apenas quatro unidades.

Pela 11ª rodada da MLS, o Inter Miami volta aos gramados, no próximo sábado (4), para encarar o New York Red Bull, no Chase Stadium, às 20h30 (de Brasília). O New England Revolution, por sua vez, no mesmo dia, às 21h30, visita o Chicago Fire, no Soldier Field.