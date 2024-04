Bahia domina e leva o Grêmio a fazer papel ridículo

Parece que alguns times escolheram este sábado para fazer, se não greve, a chamada operação-padrão.

Assim foi com o Vasco no segundo tempo em São Januário, com o Cuiabá durante todo o jogo, na Arena Pantanal, e com o Grêmio no primeiro tempo, na Fonte Nova.

O Vasco levou de quatro do Criciúma e o Cuiabá de três do Galo por causa disso.