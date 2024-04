Grêmio é derrotado pelo Bahia e perde chance de dormir na liderança do Brasileirão

Neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi derrotado pelo Bahia e perdeu a chance de assumir a liderança provisória. O gol dos mandantes foi cravado por Everaldo, ainda no primeiro tempo.

Agora, com o triunfo, o Bahia subiu para a quarta colocação, com sete pontos. O Grêmio, por sua vez, cai para a sétima posição, contabilizando seis pontos.

Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia recebe o Criciúma, às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira. Já o Grêmio, no mesmo dia, às 20h, visita o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger.