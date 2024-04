Estêvão cita ajuda de Abel e jogadores e comemora evolução no Palmeiras: "Espero continuar ajudando"

Na ocasião, Estêvão marcou seu primeiro gol pelo Verdão no profissional, contribuindo para a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Liverpool-URU. Além do tento, o jovem também soma uma assistência, dada no Campeonato Paulista. O Estadual de 2024, inclusive, foi seu primeiro título no time principal.

O atleta foi utilizado por Abel Ferreira na vitória do Verdão pro 3 a 2, de virada, sobre o Independiente del Valle, no Equador, em duelo da Libertadores. Estêvão comentou a importância do jogo e comemorou o gol de Luis Guilherme, companheiro desde a base.

"Foi um dia muito especial, fiz 17 anos e a gente conseguiu uma virada em um jogo muito difícil, com altitude e contra um adversário muito bom. Ter essa virada, com uma vitória como aquela, no dia do meu aniversário, foi algo muito bom. Foi um dia especial. Do mesmo jeito que todos ficaram felizes com o meu gol, ficamos também com o gol do Luis. Todo mundo o abraçou após o jogo, ele é um cara que merece, que vem trabalhando muito e evoluindo. Jogamos juntos desde a base e fiquei muito feliz por ele e espero que continuemos ajudando o Palmeiras com gols e de todas as formas possíveis", disse Estêvão.

O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Para nós, todos os jogos são decisivos, independentemente da competição. Vamos entrar com foco e determinados a sair com a vitória e fazer um excelente jogo", finalizou Estêvão.