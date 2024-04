Nico Williams se pronuncia após sofrer caso de racismo contra o Atlético de Madrid

Neste sábado, o Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao e venceu por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Na parte final da primeira etapa, o jogador Nico Williams, do time visitante, escutou insultos racistas por parte dos torcedores locais. Após o jogo, o atacante de 21 anos detalhou o ocorrido.

"Ouvi sons de macacos ao cobrar o escanteio. A verdade é que foram poucos. Existem pessoas estúpidas em todos os lugares. Espero que isso mude aos poucos. Estamos fazendo uma luta interna e externa contra isso. Com um pouco de raiva, não é normal que ainda te insultem por causa da cor da sua pele, mas você tem que continuar trabalhando", disse Nico Williams ao canal DAZN.

Depois de receber o relato do atleta, o juiz Juan Martinez Munuera paralisou o confronto e alertou os capitães de ambas as equipes. Cinco minutos após a retomada da partida, o próprio Nico marcou o gol de empate do Bilbao e, na comemoração, mostrou a cor da sua pele para a torcida.