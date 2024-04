Presidente do Cuiabá diz que Deyverson não joga mais pelo clube; entenda

O presidente citou uma proposta do Santos negada pelo jogador e expôs o desacordo entre as partes para a renovação do vínculo.

O Deyverson tem contrato encerrando com Cuiabá em dezembro e já foi feita uma negociação para assinar um pré-contrato no início do ano de uma prorrogação e ele não aceitou. O Cuiabá resolveu não colocá-lo mais nos jogos. O empresário dele disse que tem um acordo verbal com outro time e por isso optamos em decidir que ele não joga mais pelo Cuiabá até que mude de ideia.

O presidente ainda expôs o desacordo entre as partes para a renovação do vínculo o presidente confirmou que não é um afastamento total e que ele vai seguir treinando normalmente.

Corte recente

Deyverson já havia ficado de fora dos dois últimos jogos do Dourado, contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e contra o Deportivo Garcilaso, pela Sul-Americana.

Na oportunidade, por meio de comunicado, o clube informou que a ausência dele se deu por motivos disciplinares.