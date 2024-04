Renato Gaúcho questiona CBF, cita Textor e ameaça 'largar' o Brasileiro

Portaluppi ainda disse que 'tem vontade de pedir demissão e ir para praia'. E ameaçou 'largar' o Brasileirão.

O Jaílson Macedo de Freitas, diretor de arbitragem da Federação Baiana, estava onde não poderia ao lado do árbitro. O quarto árbitro não viu nada, foi ele quem falou do Diego, e o Diego não falou nada, estava do meu lado. Tirei meu time de campo porque eu poderia ser expulso e meus jogadores poderiam ser expulsos. Eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo.

O que mais ele disse

Ouvir John Textor sobre denúncias de manipulação. "No primeiro tempo o Soteldo recebeu uma falta, um cara quase quebrou ele. O juiz mandou seguir. No segundo tempo, o mesmo com Franco (Cristaldo) ele mandou seguir. Ele não está vendo este tipo de falta? Nós cobramos a cera do Bahia, ele disse que iria acrescentar, não acrescentou. Temos que pensar no futebol brasileiro. Até onde a CBF, o Seneme (diretor de arbitragem) querem que o campeonato ande naturalmente? Ou será que temos que dar mais atenção para o que diz o presidente do Botafogo (Textor). Uma pessoa do lado do quarto árbitro? Ele apontou e mandou expulsar o Diego. Ele não poderia estar ali".

John Textor gritou. "Se ouviu que o presidente do Botafogo gritou, foi um alarde. Agora... Será? Será mesmo que só gritou? Vai ficar por isso mesmo? Não vai ter investigação? Pergunto para os responsáveis".