Em jogo com duas viradas, Borussia Dortmund vence o Freiburg no Alemão

O time da casa aproveitou o bom momento e conseguiu virar o jogo quatro minutos depois, pouco antes do intervalo. Grifo teve a oportunidade de levantar a bola na área em cobrança de falta pela direita e Hofler desviou de cabeça para dar a vantagem ao Freiburg.

Na etapa final, o Dortmund correu atrás do resultado e conseguiu se recuperar aos 15 minutos com Malen. Em jogada em velocidade, o holandês tabelou com Fullkrug e tocou no canto do goleiro Atubolu para empatar o duelo novamente.

O Freiburg ainda ficou com um a menos aos 37, quando Hofler acabou sendo expulso. Aproveitando a vantagem númerica em campo, o Dortmund conseguiu marcar o gol da vitória aos 43, novamente com Hummels. O zagueiro aproveitou o bate e rebate na área e colocou no fundo das redes.

Já nos acréscimos, foi a vez de Reus fechar o caixão do Freiburg. O ídolo do Dortmund avançou sem marcação e finzalizou colocado depois de entrar na área, garantindo a vitória.

Confira os resultados da manhã de sábado no Campeonato Alemão:

RB Leipzig 3 x 0 Augsburg