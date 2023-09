Cristiano Ronaldo processa Juventus em mais de R$ 100 milhões, diz jornal

Se a ação for efetivada, CR7 tem direito a receber 19,9 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões na cotação atual) do clube italiano, de acordo com o jornal.

A Juventus teve dificuldades financeiras devido à ausência de público nos estádios no período de suspensão do futebol durante o lockdown. Assim como os demais clubes, a Velha Senhora ficou sem disputar partidas de março a junho de 2020.

Na época, os atletas do elenco e a diretoria chegaram a um acordo que previa uma diminuição salarial com reposição futura do dinheiro faltante - fato que ainda não ocorreu.

O atacante português atuou pela Juve entre 2018 e 2021 e tinha salário anual de 30 milhões de euros (cerca de R$ 135,7 quando assinou o contrato). Atualmente, ele joga no Al Nassr, da Arábia Saudita.