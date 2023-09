Neymar vem do banco e participa de quatro gols em vitória do Al-Hilal

Duas furadas: O Al-Hilal perdeu boas chances de gol aos 38 e aos 40 minutos. Primeiro com Malcom, que tinha espaço para balançar as redes mas desviou para trás o cruzamento de Abdulhamid. Depois foi Mitrovic quem deixou passar uma bola na pequena área.

2x0, Al-Shahrani aos 48' do 1ºT: Golaço coletivo do Al-Hilal. Milinkovic-Savic e Al-Shahrani inverteram papéis. O meio-campista arrancou pela esquerda e tabelou com o saudita. O lateral invadiu a área pelo centro, aproveitou cruzamento do sérvio e mandou de primeira para o gol.

Primeira defesa de Bono: O goleiro marroquinou só foi trabalhar aos 8 minutos do segundo tempo. Bin Shuwayyi driblou Michael e chutou de esquerda. O arqueiro do Al-Hilal mandou para escanteio.

3x0, Nasser Al-Dawsari aos 23' do 2ºT: Lance com participação de Neymar. O camisa 10 recebeu de Malcom e esbanjou categoria ao devolver de cobertura. O ex-Corinthians quase balançou as redes, mas se chocou com o goleiro Campaña. A bola sobrou para Nasser Al-Dawsari, que só empurrou para o gol.

4x0, Malcom aos 37' do 2ºT: Jogada com assinatura do novo craque. Neymar dominou um chutão de Koulibaly e armou contra-ataque. O brasileiro não arrancou com velocidade máxima, mas conservou a posse e esperou Malcom ficar livre na área. O camisa 77 se redimiu do primeiro tempo ruim e fez belo gol.

5x0, Salem Al-Dawsari aos 41' do 2ºT: Pênalti para o Al-Hilal após jogada de Neymar. Al-Zaqan esticou o braço e tocou com a bola na mão. A torcida queria o brasileiro na cobrança, mas ele não fez questão de mexer com a hierarquia do time. O ídolo Salem Al-Dawsari foi vaiado, mas converteu o pênalti.