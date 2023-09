Salah brilha, Liverpool vence Wolves e chega a 16 jogos de invencibilidade no Inglês

Com três assistências de Mohamed Salah, o Liverpool alcançou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês ao derrotar o Wolverhampton, de virada, por 3 a 1, neste sábado (16), no Molineux Stadium, na abertura da quinta rodada. Com isso, acirra ainda mais a briga pela liderança.

O Liverpool chegou a 16 jogos sem derrotas no Campeonato Inglês. O último revés em 1º de abril, ainda pela temporada passada, quando perdeu para o Manchester City.



Na tabela de classificação, os Reds somam 13 pontos, contra apenas três do Wolverhampton, que conheceu a sua quarta derrota no torneio.

Como foi o jogo