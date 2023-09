Valencia erra pênalti, mas Equador vira sobre o Uruguai pelas Eliminatórias

Os vencedores, no entanto, estão zerados e seguem sem pontuar mesmo com o triunfo. O Equador, que perdeu para a Argentina na estreia, começou as classificatórias com três pontos negativos devido a irregularidades na última edição.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Já o Uruguai se mantém em terceiro, com três pontos. A equipe bateu o Chile por 3 a 1 na primeira rodada.

As duas seleções voltam a campo daqui a um mês, ambas como visitante. No dia 12/10, o Equador enfrenta a Bolívia, enquanto o Uruguai encara a Colômbia.

Como foi o jogo

O início do confronto foi equilibrado. O Uruguai chegou bem aos 8 minutos do primeiro tempo, mas o chute de Darwin Núñez foi travado. O Equador respondeu com Enner Valencia, que obrigou o goleiro Rochet, seu companheiro no Internacional, a fazer uma grande defesa aos 16. O arqueiro se destacou novamente aos 34, quando defendeu a finalização de Preciado.

Pouco depois, aos 37 minutos, o Uruguai abriu o placar. Maxi Araújo recebeu na ponta esquerda e conseguiu chegar na linha de fundo com uma bela jogada individual. O meia cruzou rasteiro e encontrou Canobbio na cara do gol. O jogador do Athletico-PR teve frieza para dominar, girar e bater. O primeiro tempo caminhava para o seu fim quando o Equador empatou. Aos 49, Félix Torres subiu entre os zagueiros e desviou a cobrança de escanteio para as redes.