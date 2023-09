Espanha passeia e faz 6 a 0 no Chipre nas Eliminatórias da Euro 2024

A próxima rodada do torneio está prevista para outubro. A Espanha encara a Escócia, no dia 12, simultaneamente, o Chipre pega a Noruega.

Classificação e jogos Eliminatórias da Eurocopa

Como foi o jogo

A partida foi totalmente controlada pela Espanha no primeiro tempo, com domínio do jogo e construção de uma vantagem confortável para o restante da partida.

A equipe não se acomodou no intervalo e, com as mudanças feitas pelo técnico Luis de la Fuente, ampliou ainda mais a vantagem e transformou o duelo em uma goleada histórica.

Joselu, Ferrán Torres e Baena, que entraram no segundo tempo, foram fundamentais para a construção do placar elástico. O terceiro gol da Espanha foi marcado por Joselu aos 25' do segundo tempo, após cruzamento de Carvajal. Três minutos depois, Ferrán Torres marcou o quarto gol da equipe após tabelar, também, com Carvajal.

Aos 32', Baena foi servido por um toque de calcanhar de Joselu para marcar o quinto gol da Espanha na partida; e o último gol da partida foi marcado por Ferrán Torres aos 38' do segundo tempo, após receber um passe de Rodri e finalizar com precisão.