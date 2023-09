Após demitir técnico, Alemanha quebra jejum e vence França em amistoso

Ter Stegen mais uma vez: O goleiro alemão trabalhou novamente aos 37 minutos. Thuram chutou em cima de Rüdiger, e a bola sobrou para Griezmann. O camisa 7 bateu de chapa e a bola fez curva sinuosa. O arqueiro do Barcelona mandou para escanteio.

2x0, Sané aos 41' do 2ºT: Saliba errou na saída de bola e Tah não perdeu tempo, armando contra-ataque. Havertz foi acionado e lançou Sané. O ponta-direita finalizou de primeira e decretou a vitória alemã.

2x1, Griezmann aos 43' do 2ºT: Na base do "abafa", a França conseguiu diminuir. Sané foi afoito ao tentar desarmar Camavinga na área e deu uma rasteira no volante francês. Griezmann cobrou com firmeza, no canto esquerdo de Ter Stegen.

Ficha técnica

ALEMANHA 2x1 FRANÇA

Data: 12 de setembro de 2023, às 16h (de Brasília)