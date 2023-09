Sem Messi, Argentina domina Bolívia e vence na altitude pelas Eliminatórias

A Argentina venceu a Bolívia por 3 a 0, na altitude de La Paz, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Enzo Fernández, Tagliafico e González marcaram os gols da partida. Os dois primeiros tentos saíram no primeiro tempo, enquanto o terceiro foi feito na segunda etapa.

Lionel Messi não foi relacionado, mas assistiu à partida no banco de reservas. Ele foi poupado após ter marcado o gol da vitória contra o Equador, na estreia do torneio, e ter sido substituído no final do confronto.