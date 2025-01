Galo e Cruzeiro empatam em jogo com pouco futebol e estrelas apagadas

Atlético-MG e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste sábado (18), em jogo agressivo, com pouca bola rolando e Hulk, Gabigol e outras estrelas apagadas. O amistoso foi válido pelo torneio FC Series.

Com o resultado, o Galo ficou apenas com o empate em seu primeiro duelo no torneio, enquanto o Cabuloso foi ao seu segundo placar em igual, após o 1 a 1 contra o São Paulo.

O Galo ainda terá um confronto a cumprir na competição, quando enfrenta o Orlando City no sábado (25). No caso do Cruzeiro, a equipe encerrou sua participação no torneio com dois empates.