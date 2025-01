Lateral de R$ 138 mi e meia brilham, e Botafogo vira sobre Fast na Copinha

Como foi o jogo

O Fast surpreendeu e abriu o placar cedo. Aos três minutos, Vinicius aproveitou bola espirrada após dividida, invadiu a área e foi derrubado por Januário — o meia Naimerson, com muita categoria, balançou as redes de Luiz Fabiano: 1 a 0.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O 1° tempo seguiu com o Botafogo martelando, mas o único representante do Amazonas não se acuou e também assustou. As duas equipes, por exemplo, acertaram a trave: Pimenta, de cabeça, pelo lado carioca, e Naimerson, em cobrança de falta, para os comandados de Darlan Borges.

O último lance antes do intervalo contou com polêmica da arbitragem, que não assinalou o que seria o gol de empate: após defesa de Holliwer em lance dramático, o lateral João Pedro chutou e Parazinho, que havia recuado para ajudar seu goleiro, afastou a bola já dentro de sua meta. A equipe de juízes, no entanto, considerou o lance como normal e o duelo seguiu, já que não há VAR nesta fase da Copinha.

O Botafogo voltou dos vestiários com três reservas em campo — e um deles, um lateral com multa rescisória de R$ 138 milhões, empatou logo no primeiro minuto do 2° tempo: Kaique Pereira. O jogador de 17 anos completou lance criado pelo meia Zappelini e, com requintes de sofrimento, cravou o 1 a 1.