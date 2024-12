Botafogo assina contrato com joia e define multa milionária

Antes de assinar com o Botafogo, Kaique recebeu sondagens de alguns clubes do futebol de São Paulo e do Paraná. Mas acabou atraído pelo projeto de carreira que lhe foi apresentado por John Textor, dono da SAF do Botafogo.

Tendo um excelente desempenho nas categorias de base em 2024, Kaique disputou 35 jogos com a camisa botafoguense, divididos nas categorias sub-17 e sun-18. Existe a possibilidade dele ser integrado ao grupo que vai iniciar a disputa do Campeonato Carioca, enquanto o grupo principal aproveita as férias.