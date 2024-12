Quanto árbitros embolsaram em jogos do Brasileirão? Veja valores e top 20

O Campeonato Brasileiro distribuiu milhões em prêmios aos 16 sobreviventes da Série A, e vários jogadores ganharam, além dos salários, os famosos "bichos" durante a competição. E os árbitros? O UOL levantou o dinheiro embolsado pelos 20 juízes mais participativos do torneio.

O preço dos árbitros

Os valores abordam exclusivamente jogos apitados em campo no Brasileirão — atuações no VAR ou em outros campeonatos, como a Série B, estão fora do levantamento. O ranking é baseado nas quantias divulgadas pela CBF no início do ano.

Árbitros com brasão Fifa ou Master (ex-Fifa) ganharam R$ 6,9 mil por partida da entidade. Em 2024, 11 dos 20 juízes mais assíduos do torneio nacional estão nesta prateleira, incluindo os líderes Rafael Rodrigo Klein (eleito pela CBF como o melhor árbitro da Série A) e Ramon Abatti Abel.