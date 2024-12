Belmonte: São Paulo estreia em 2025 com 'bonde' dos EUA e jovens da Copinha

O São Paulo deve usar apenas parte do elenco profissional na estreia do clube no Campeonato Paulista de 2025, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em participação na Live do clube, nesta quinta (5).

O São Paulo estrearia contra a Inter de Limeira, mas o jogo está próximo de ser oficialmente adiado pela Federação Paulista de Futebol. O Tricolor já tinha alinhado com a entidade a possibilidade em caso de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

Dessa forma, o São Paulo deve estrear no torneio contra o Botafogo, na segunda rodada. O duelo contra a Inter de Limeira será reagendado para uma das datas da pré-Libertadores.