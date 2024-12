Firmino no Corinthians? 'Coloquei em oração', diz atacante

O atacante Roberto Firmino, campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool e hoje no Al-Ahli, da Arábia Saudita, voltou a falar sobre jogar no Corinthians.

O que aconteceu

O atacante, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, confirmou o desejo de defender o Corinthians quando voltar ao Brasil. "Eu coloquei em oração e quando o Senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, (vai acontecer)."

"O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado no meu coração. Mas meu foco hoje está aqui, tenho mais um ano e meio de contrato". Ele chegou ao Al-Ahli em junho de 2023, em um contrato de três anos.