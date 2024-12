Rival do Botafogo no Mundial, PSG fica no empate com o Auxerre pelo Francês

Auxerre e PSG empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira (06), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O duelo aconteceu no Estádio l'Abbé-Deschamps.

Com o empate, o adversário do Botafogo no Super Mundial de 2025 chegou a oito pontos de vantagem na liderança do torneio, com 34 totais. Já o Auxerre ficou em oitavo colocado, com 20 pontos conquistados.

Além do PSG, o Botafogo irá enfrentar o Seattle Sounders, dos EUA, e o Atlético de Madrid, da Espanha. O torneio internacional tem data para iniciar em 15 de junho de 2025, com duração de quase um mês. O campeonato está previsto para acabar em 13 de julho.