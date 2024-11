França supera Itália e vaias ao hino, ultrapassa rival e avança em primeiro

A França venceu a Itália por 3 a 1 neste domingo (17), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O duelo aconteceu no estádio San Siro.

Os gols do jogo foram marcados por Rabiot (duas vezes) e Digne, para a França, e Cambiaso, pela Itália. Com a vitória por dois tentos de diferença, a França conseguiu ultrapassar a Itália no saldo de gols (6 contra 5) e se classificou para a próxima fase da Liga das Nações como líder do grupo A2, apesar de empatar em número de pontos (13). A seleção italiana também irá às quartas de final, mas na segunda posição.

No início do confronto, o hino francês foi vaiado por torcedores italianos. Enquanto era reproduzido, foi possível ouvir a reprovação da torcida da casa, que depois cantou alto quando seu hino passou a tocar.