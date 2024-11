Atlético-MG analisa 350 câmeras e identifica um dos responsáveis por bombas

O Atlético-MG identificou alguns torcedores que se envolveram na confusão na final da Copa do Brasil, no último domingo (10), e vai impedir que tenham acesso à Arena MRV. Dentre eles, está um dos responsáveis pelos arremessos de bombas no gramado.

O que aconteceu

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar o crime. Uma das bombas arremessadas atingiu um fotógrafo que fazia a cobertura da partida. Nuremberg José Maria teve três dedos quebrados, rompimento de tendões e corte no pé, e precisou passar por cirurgia.

O Atlético-MG analisa 350 câmeras da Arena MRV. Os casos dos torcedores identificados estão sendo levados ao departamento jurídico do clube e à Justiça.