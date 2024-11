Inter recebe Flu e tenta chegar a 14 jogos de invencibilidade no Brasileiro

Colorado venceu quatro jogos consecutivos. O Inter deu o salto na tabela com quatro vitórias consecutivas no começo de setembro: bateu o Juventude fora de casa, Fortaleza e Cuiabá em casa, e São Paulo fora.

Dever de casa e visitante indigesto. Os comandados de Roger Machado tiveram ainda mais quatro vitórias — três em casa —, e três empates, sendo dois como visitante.

Vitória no Gre-Nal. Em meio a essa sequência, houve ainda a vitória no clássico com o Grêmio, jogo importante para o ânimo devido à rivalidade. O triunfo por 1 a 0 aconteceu com gol de Borré. A celebração de Roger Machado diante do bom resultado foi o estopim para que torcedores do Grêmio questionassem o status do ex-lateral como ídolo gremista e até vandalizassem uma homenagem do clube ao ex-jogador.

Roger Machado, técnico do Internacional Imagem: Ricardo Duarte / Internacional

Esses jogos de invencibilidade têm acontecido porque estamos com uma estrutura bem sólida, os jogadores sabem o que fazer em campo e a qualidade está decidindo a nosso favor Roger Machado, após vitória sobre o Criciúma

O Internacional é o líder do returno. A equipe tem 28 pontos em 13 jogos disputados pela segunda metade da competição nacional — o Botafogo, com 27 pontos, é o segundo do returno.