Vini pode ser quinto atleta negro a vencer Bola de Ouro desde 1995; entenda

Acontece nesta segunda-feira (28) o evento Bola de Ouro, que premia o melhor jogador do mundo na temporada em questão. Na história, considerando desde 1995, quando a premiação passou a incluir não-europeus, apenas quatro atletas negros conquistaram o prêmio.

Vinicius Júnior é um dos favoritos a receber o prêmio nesta edição, mas o jogador não deve vencer a disputa. Segundo informação do jornal Marca, confirmada pelo UOL, nem o camisa 7 do Real Madrid, nem a delegação do clube vão ao evento, indicando que o atleta não será o melhor do mundo nesta temporada.

Vini Júnior, ainda assim, concorre ao prêmio e pode se tornar o quinto atleta negro a vencer a premiação desde 1995. George Weah, da Libéria, venceu na primeira edição desde a inclusão de não-europeus nas indicações ao prêmio e se tornou o primeiro atleta negro a vencer sem a nacionalidade de países europeus.