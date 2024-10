Único Botafogo a obter título continental levou calote em final com Peñarol

Dos cerca de 70 mil presentes - segundo jornais da época -, apenas 26.276 foram divulgados como pagantes. Ou seja, mais de 44 mil pessoas entraram sem pagar no antigo Maracanã.

A renda bruta daquela final foi de CR$ 8.595.800, sendo que o Botafogo ficou com cerca de CR$ 6.000.000. Convertendo a moeda de Cruzeiro Real da época para o Real na cotação atual, era como se o clube tivesse obtido aproximadamente R$ 2,1 milhões e fosse obrigado a pagar R$ 1,05 milhão aos jogadores pelo acordo.

Uma das chamadas do "Jornal dos Sports" do dia seguinte dizia: "Time corre atrás dos prêmios". No texto, destacava que "os jogadores do Botafogo prometem procurar os dirigentes do clube ainda hoje para tentar renegociar os prêmios com relação ao título". Porém, segundo o artilheiro Sinval, a cor da grana não foi vista até hoje.

A diretoria não acreditou. No Maracanã, entrei no campo para fazer o reconhecimento e a arquibancada ainda estava vazia. Aí o Ademar Braga (preparador físico) virou para nós e falou: 'Vocês vão ver, vai lotar'. Aí chegou na hora do jogo, entrei em campo e, meu Deus, estava lotado, era o nosso momento. Mas aí vimos depois que tiveram que abrir os portões porque não tinham mais ingressos para imprimir, e aí entrou muita gente sem pagar. Acabou que não nos pagaram esse dinheiro até hoje (risos) Sinval, artilheiro da Conmebol de 93, ao UOL

