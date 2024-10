Dirigentes do Flamengo criticam arbitragem após semifinal da Copa do Brasil

Dirigentes do Flamengo reclamaram bastante da arbitragem após o empate em 0 a 0 contra o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Mesmo com o resultado que garantiu a classificação do rubro-negro à final da Copa do Brasil, os dirigentes do Flamengo não pouparam a arbitragem.

Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falaram após a partida. Os dirigentes não pouparam o VAR, operado na partida por Caio Max Augusto Vieira, e também criticaram o árbitro do jogo, Anderson Daronco.