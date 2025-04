Ainda sem Dorival, Corinthians encara o Flamengo no Maracanã de olho no G-4 do Brasileirão

Pelo Brasileirão, a equipe paulista vem de uma vitória de virada sobre o Sport, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Na quinta-feira, o Corinthians retornou ao gramado de Itaquera e bateu o Racing de Montevidéu, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, por 2 a 1. Nas duas oportunidades, Orlando Ribeiro foi quem treinou a equipe.

A tendência é que o Corinthians repita a escalação da última quinta-feira, quando usou força máxima na Sul-Americana, mas jogou desde os 15 minutos do primeiro tempo com um a menos após Félix Torres levar o vermelho. O lateral-direito Matheuzinho e o volante José Martínez voltam de suspensão e estão à disposição. O goleiro Hugo Souza, que retornou diante do Racing após mais de 20 dias parados por lesão, mantém a sequência como titular.

Com Rodrigo Garro ainda se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito, o Corinthians mais uma vez deve apostar em um esquema com três atacantes. Romero vem sendo utilizado entre os titulares e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Racing. Coronado, substituto imediato de Garro em teoria, deve permanecer na reserva. "O Coronado teve uma lesão, está se recuperando e temos que ir aos poucos", disse Orlando.

O Corinthians deve ter pela frente um Flamengo sedento por vitória. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, o time comandado por Filipe Luís vem de dois empates, contra Vasco e LDU, do Equador. Os cariocas ocupam a vice-liderança do Brasileirão, com 11 pontos, e podem assumir a ponta da tabela se vencerem e o Palmeiras for derrotado pelo Bahia, no Allianz Parque.

O Flamengo terá o retorno do meio-campista uruguaio Nicolás De la Cruz, que ficou fora do jogo da Libertadores do meio de semana. Gonzalo Plata foi preservado após sentir problema no joelho direito e é dúvida. Assim, Bruno Henrique tem chances de ser titular. O centroavante Pedro, que retornou de lesão contra o Juventude, deve começar no banco.

Em todas as competições foram disputados 122 jogos entre as duas equipes, com 44 vitórias do Corinthians, 25 empates e 53 triunfos do Flamengo. A última vitória do time paulista no Maracanã foi pelo Brasileirão de 2022, por 2 a 1, com Du Queiroz e Yuri Alberto garantindo o resultado. À época, o treinador rubro-negro era justamente Dorival Junior.