Santos perde para o Goiás com 3 falhas de Brazão e deixa liderança escapar

Lances importantes e gols

Uma lá, uma cá. O jogo começou com tudo. Logo no primeiro lance, Rildo foi lançado pelo lado esquerdo, limpou a marcação de João Schmidt e chutou firme, mas a bola passou por cima do gol santista. O Santos respondeu em seguida: Giuliano encontrou Pituca com espaço na entrada da área, e o volante finalizou rasteiro, no canto esquerdo de Tadeu, que espalmou.

Rildo coloca o Goiás na frente: 1 x 0. Welliton recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro, buscando o canto esquerdo de Gabriel Brazão. O goleiro santista bateu roupa e deu rebote para frente. Sozinho, Rildo só empurrou para as redes.

Rildo amplia em nova falha de Brazão: 2 x 0. O segundo gol do Goiás veio logo após o primeiro. Rildo recebeu pelo lado direito da intermediária e soltou a bomba cruzada. A bola quicou perto de Gabriel Brazão, que foi mal para o lance e viu ela passar.

Rildo comemora gol marcado pelo Goiás em jogo contra o Santos pela Série B Imagem: Heber Gomes/AGIF

Salva de maneira esquisita. Em jogada ensaiada de escanteio, Otero tocou curto para Giuliano, que ajeitou de primeira para Escobar na entrada da área. O lateral do Santos chegou batendo de primeira, mas Reynaldo colocou a cabeça no caminho da bola para o gol. Ela bateu nele, desviou no restante do corpo e saiu raspando a trave direita de Tadeu, que já tinha caído para o outro lado.