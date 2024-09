Jogador do Atlético desabafa sobre crise de pânico: 'Sinto que vou morrer'

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, relatou estar lidando há um tempo com crise de pânico e ansiedade.

O que aconteceu

O jogador desabafou após a classificação do Atlético na Libertadores: "Todos os dias à base de remédio". Ele, que foi titular no jogo contra o São Paulo, falou com jornalistas na zona mista do Morumbis.

Lyanco disse que vem enfrentando as crises há "bastante tempo". Ele acrescentou que está realizando tratamento psicológico no clube. O jogador foi contratado na última janela de transferências, vindo do Southampton.