Time da NFL dá camisa verde ao Corinthians com o nome do clube alvinegro

Uma troca de gentilezas entre o Corinthians e o time de futebol americano Green Bay Packers gerou muitas reclamações de corintianos no Instagram, além de comentários sarcásticos de torcedores rivais.

Cor verde é tabu

O perfil oficial do Corinthians publicou no Instagram uma foto em que Jaire Alexander, do Green Bay Packers, segura uma camisa verde com o nome do time alvinegro, enquanto Hugo Souza segura uma camisa do Corinthians com o nome "Packers" nas costas.

"Rolou troca de mantos entre os craques", escreveu o perfil do Timão na rede social. Parte da torcida não gostou nada do mimo dado pelo Green Bay.