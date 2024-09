Bola de Ouro: Gabi Portilho e Tarciane disputam prêmio de melhor do mundo

A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (4) as 30 jogadores indicadas à Bola de Ouro, prêmio ao melhor jogador da temporada. As brasileiras Tarciane e Gabi Portilho estão entre as candidatas. Já Arthur Elias concorre como melhor técnico. A cerimônia para entrega do troféu será em 28 de outubro, em Paris (FRA).

O que aconteceu

Tarciane e Gabi Portilho foram indicadas pela primeira vez e conquistaram a prata nas Olimpíadas de Paris 2024. A dupla atuou no Corinthians até abril deste ano, quando Tarciane se transferiu para o futebol dos Estados Unidos.