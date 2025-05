Leila Pereira desconversa sobre Abel na seleção: Se tiver interesse, Ednaldo vai me telefonar

Leila ainda aproveitou para falar sobre o desejo de renovar o contrato de Abel. O português possui vínculo com o Palmeiras até o final da atual temporada.

"O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos", complementou.

O Palmeiras venceu o Ceará, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa do Brasil, na Arena Castelão. O time volta a jogar no domingo, às 16h, diante do Vasco, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A equipe ocupa a vice-liderança com 13 pontos, um atrás do Flamengo.