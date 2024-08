Barça vira sobre novo time de James com show de reforço de R$ 360 mi

Com a vitória, o Barça se tornou o líder do torneio e único 100% em La Liga. A equipe venceu os três jogos disputados até o momento no Espanhol, com nove pontos conquistados, chegando à primeira posição. Já o Rayo soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Classificação e jogos La Liga

Como foi o jogo

Apesar de um Yamal muito ativo, o Barcelona não conseguiu boas oportunidades. Com poucas chances de gols criadas pelas duas equipes, os donos da casa puderam abrir o placar e seguraram o 1 a 0 até o final dos 45 minutos iniciais. O Barcelona finalizou apenas duas vezes ao gol de Cárdenas.

Na segunda etapa, Dani Olmo mudou o rumo do jogo. O Barça, que finalizou pouco na primeira etapa e criou poucas oportunidades, conseguiu ótima melhora com a entrada do camisa 20. A equipe visitante se arrumou e conseguiu o gol de empate e a virada nos 45 minutos finais, justamente com o jovem reforço espanhol.

Gols e destaques

Após pressão no começo do jogo, Rayo abriu o placar. Aos 9 minutos do confronto, Unai López recebeu a bola dentro da grande área e bateu forte, para fazer 1 a 0 contra o Barcelona.