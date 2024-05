Paulinho se emociona em despedida do Corinthians: 'um eterno torcedor'

O volante Paulinho se despediu do Corinthians nesta quarta-feira (29). Emocionado, o jogador agradeceu ao clube e destacou que "dei o meu melhor com essa camisa" e afirmou que a saída do clube paulista não significa uma aposentadoria.

É, vai ser difícil, né? Foram algumas noites pensando que chegaria esse momento. E dentro de muitas coisas, acho que é uma despedida de gratidão. Eu me sinto privilegiado, lisonjeado, de ter feito parte de uma história tão bonita, tão linda. É olhar pra trás e falar assim 'eu dei o meu melhor com essa camisa', com amor, com carinho, com lealdade, sendo verdadeiro, com a instituição. Paulinho