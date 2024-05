Veja quanto o Corinthians ganhou com classificação às oitavas da Sul-Americana

Caso chegue à final e conquiste o título inédito, o clube paulista ganhará U$ 7,5 milhões (R$ 38 milhões). Contudo, a simples classificação às oitavas da competição cumpriu a segunda meta esportiva traçada pela diretoria. A primeira delas foi avançar às oitavas da Copa do Brasil.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Em dificuldades econômicas, o prêmio pela classificação é muito bem visto pelo Corinthians. Na última quarta-feira, o clube anunciou a chegada de um novo patrocinador para o time profissional masculino: a Foxlux, que estampará a barra frontal da camisa até o fim do ano.

A diretoria, presidida por Augusto Melo, também busca novas receitas e procura vender os Naming Rights do CT Dr. Joaquim Grava e da Neo Química Arena.

Com o primeiro lugar da chave, o time do Parque São Jorge termina a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos. Já o Racing-URU, segundo colocado, disputará o playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores. Os confrontos da próxima fase serão conhecidos através de sorteio, em data ainda não divulgada pela Conmebol.

O Corinthians tem um grande teste pela frente para confirmar sua boa fase. Vindo de três triunfos seguidos, a equipe enfrenta o Botafogo, invicto há cinco jogos sob o comando de Artur Jorge. O duelo acontece às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

Premiação da Sul-Americana: