Rodrygo deixará o Real? Entrevista do atacante levanta dúvida sobre futuro

¿Quiere Rodrygo al Real Madrid para toda la vida? 🤍



"Los años que he estado aquí han sido un placer" 🔊



Este jueves, en DAZN con @Sandradiazarcas ⚠️



🔗 https://t.co/beuBTcmBJ0 pic.twitter.com/Uotk5lVD70 -- DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2024

Rodrygo usou as redes sociais para rechaçar a interpretação de que deseja sair do Real. O atacante repostou no X, menos de duas horas após a publicação do vídeo pelo DAZN, uma postagem de 'SrNaninho', influenciador de conteúdo voltado ao dia a dia do clube espanhol. O texto diz que o entorno de Rodrygo desmente vontade de trocar de clube.

O entorno de Rodrygo desmente que o jogador esteja pensando em sair do Real Madrid. O brasileiro tem o desejo de fazer história no Real Madrid e não cogita outra opção. Rodrygo se equivocou no tempo verbal e DAZN lançou uma isca com aquele clipe publicação repostada por Rodrygo

🚨 #InfoNaninho



El entorno de Rodrygo desmiente que el jugador esté pensando en salir del Real Madrid.



El brasileño tiene la ilusión de hacer historia en el Real Madrid y no contempla otra opción.



Rodrygo se equivocó en el tiempo verbal y DAZN lanzó un cebo con ese clip. pic.twitter.com/UZ16SATZBR -- SrNaninho (@SrNaninho) May 28, 2024

O Real Madrid terá o jogo mais importante de sua temporada daqui quatro dias. Provavelmente com Rodrygo no time titular, a equipe espanhola enfrentará o Borussia Dortmund no próximo sábado (1), em Wembley, Londres, pela final da Liga dos Campeões. O clube busca o 15º título de sua história no torneio.

Rodrygo tornou-se titular absoluto do Real. O brasileiro iniciou 42 de suas 50 partidas no clube nesta temporada. O atacante marcou 17 gols e distribuiu oito assistências em todas as competições. Ele contribuiu para as conquistas do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.