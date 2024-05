Presidente da La Liga 'anuncia' Mbappé no Real Madrid por cinco temporadas

O que aconteceu

Mbappé anunciou sua saída do PSG na última semana, em vídeo nas redes sociais. O atacante afirmou que não renovará seu contrato com os franceses, mas não anunciou seu novo clube.

O jogador se despediu do Parque dos Príncipes no último domingo (12) e pode ser campeão em seu último jogo. O PSG disputa o título da Copa da França contra o Lyon, fora de casa, no dia 25 de maio.

O atacante é especulado no Real Madrid, mas nenhuma das partes confirmou a negociação. A expectativa é que o anúncio ocorra após a final da Liga dos Campeões, marcada para 1º de junho, em Wembley (ING).